Мужчина открыл стрельбу в здании кондитерской фабрики «Меньшевик»

есть продолжение Стрельбу на фабрике «Меньшевик» открыл директор предприятия. Читайте здесь

Неизвестный открыл стрельбу и убил одного человека в здании на юго-востоке Москвы. По указанному адресу находится фабрика «Меньшевик». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.

По данным источников агенства в правоохранительных органах, несколько человек удерживаются в заложниках.

Интерфакс уточняет, что стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов.

«Он вооружен ружьем», – добавил источник.

Он также сообщил, что, по предварительным данным, произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. Во время спора один из мужчин выхватил оружие и выстрелил.

Погибший, по информации агентства, был охранником фабрики.

Как сообщает агентство «Москва», в результате стрельбы пострадали четыре человека.

Полиция пытается задержать подозреваемого в стрельбе, добавили в МВД. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.