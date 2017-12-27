Четыре чиновника получили взыскания из-за выступления школьника в бундестаге

В Новом Уренгое четыре чиновника получили дисциплинарные взыскания по итогам проверки Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и главы города по факту выступления школьника Николая Десятниченко в бундестаге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию города.

Собеседник агентства рассказал, что замглавы города по социальным вопросам был объявлен выговор, а замглавы по внутренней политике вынесли предупреждение. Дисциплинарные взыскания также получили начальник и заместитель информационно-аналитического управления.

В пресс-службе администрации Нового Уренгоя отметили, что никто уволен не был.

Ранее выговор также получил директор гимназии. Кроме того, было предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе учебного учреждения.

Напомним, школьник Николай Десятниченко рассказал в бундестаге о немецком солдате, попавшем в плен после Сталинградской битвы. Школьник заявил, что не все немецкие солдаты хотели участвовать во Второй мировой войне.

Его речь привлекла внимание пользователей соцсетей и СМИ. После этого Десятниченко обвинили в реабилитации нацизма.

Позднее комитет Совфеда по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя. ФСБ запросила у властей Нового Уренгоя информацию о родственных связях школьника.

В Кремле нападки на мальчика и его речь назвали «экзальтированной травлей», а сам Десятниченко объяснил скандал вокруг своего выступления тем, что видео с его речью опубликовали не полностью.