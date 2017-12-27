Устроивший стрельбу на «Меньшевике» директор фабрики рассказал о своих мотивах

Стрельбу на фабрике «Меньшевик» открыл директор предприятия Илья Аверьянов. В беседе с Business FM он заявил, что у него отобрали предприятие.

«Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это заместитель прокурора Западного округа. Они следят за отъемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — заявил он.

По данным СПАРК, Илья Аверьянов — генеральный директор предприятия.

18 января Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик». Как следует из документа на сайте суда, заявление о признании предприятия-должника банкротом подал Раджабов Шамсутдин Тажидинович. Однако 24 ноября суд оставил иск о банкротстве без движения, поскольку заявление было подано с нарушениями — заявитель не приложил копию паспорта.

Также из картотеки суда можно узнать, что за последние два года ООО КФ «Меньшевик» неоднократно судилось с Даниловским отделом службы судебных приставов по Москве.

Телеграм-канал Mash пишет, что на территории фабрики Аверьянов преследовал судебных приставов и Шамсутдина Раджабова, который пытался обанкротить его компанию из-за долгов. Сам Аверьянов считал все происходящее незаконным и произволом.

РИА Новости передает, что в Федеральной службе судебных приставов подтвердили: сотрудники ведомства находятся на территории фабрики. Приставы не проводили исполнительных действий, заявили в службе. Вместе с тем источник Интерфакса рассказал, что «сегодня к нему [директору] пришли с исполнительным листом о взыскании более 3 млн рублей». По его словам, причиной стрельбы стали долги.

Аверьянов открыл стрельбу из винтовки «Сайга», обнаружив на фабрике судебных приставов, которые, по данным Mash, ходили по административным отделам и вскрывали кабинеты. Убитым, сообщает телеграм-канал, а также РИА Новости, оказался сотрудник службы безопасности Алексей Костиков, который первым попытался остановить своего руководителя. В сотрудника ЧОП, как узнал Mash, директор выстрелил четыре раза.

Вместе с Аверьяновым утром на фабрику приехала его сестра Екатерина (предположительно, зам. генерального директора фабрики по финансам). Именно она «зачем-то заперла здание фабрики», пишет Mash. Из-за запертых дверей на предприятие не смогли попасть врачи скорой, которые оперативно приехали на место происшествия. Екатерина открыла им дверь только через 20 минут, к тому времени помочь охраннику уже было нельзя, — он скончался от ранений.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы, сообщает РИА Новости. На место происшествия направлены сотрудники СОБР и ОМОН, передает ТАСС. Уже прибыл глава столичной полиции Олег Баранов. В настящее время фабрика закрыта на вход и выход, со стрелком ведутся переговоры.

В 11:26 по мск полиция опровергла информацию о захвате заложников на фабрике «Меньшевик», сообщает ТАСС. В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что «эта информация не соответствует действительности». Ранее источники РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что несколько человек удерживаются в заложниках на фабрике.

О стрельбе на фабрике «Меньшевик» в Москве стало известно утром 27 декабря.