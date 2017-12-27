Российский хакер обвинил ФСБ в причастности к созданию вируса-вымогателя Wanna Cry

Создание вирусов-вымогателей WannaCry (поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру) и Lurk курировал сотрудник ФСБ. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил арестованный по делу Lurk российский хакер Константин Козловский.

Из слов хакера следует, что его работу по созданию вирусов курировал бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев (в декабре 2016 года был арестован по делу о госизмене).

«Специфика работы так называемого Lurk и его модификаций, а также другого созданного мною софта такова, что и Докучаев, и те, кому он дал доступ, могли самостоятельно вести работу с зараженными объектами», — заявил Козловский.

Хакер утверждает, что «под покровительством ФСБ» также был создан вирус WannaCry (масштабной атаке этого вируса в мае подверглись более 70 стран, среди которых: Россия, США, Великобритания, Китай, Италия).

«Когда я смотрел телевизионный сюжет, где рассказывали о WannaCry, я увидел до боли похожий мне локер (программа-вымогатель). „Морду“ этого вируса делали люди из моей группы. „Морда“ — то что, отображается на компьютере в момент блокировки», — рассказал Козловский.

Ранее хакер признался в причастности к взлому комитета Демократической партии США, заявив, что эту атаку также курировал экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев. При этом сам Докучаев сказал, что не знаком с хакером и никогда с ним не сотрудничал.

Напомним, именно со взлома Демпартии США начался скандал о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.