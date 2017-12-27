В семью Лицегевич вернули отнятых органами опеки детей

27 декабря многодетная семья Любови Лицегевич воссоединилась. Младших детей вернули домой в село Первомайское Боградское района Хакасии, двое старших приехали раньше — после того, как 22 декабря Боградский райсуд признал незаконным решение районной администрации от 1 ноября об изъятии семерых детей из приемной семьи из-за непозволительной, с точки зрения местной власти, длины волос у четырехлетнего мальчика. Напомним, детей забрали у Лицегевич и развезли по разным семьям еще 3 ноября, новым приемным родителям уже начали выплаты опекунских пособий.

Наконец, проявила себя уполномоченная по правам ребенка в Хакасии Ирина Ауль. Она контролировала возвращение детей и запретила видеосъемку события интернет-журналу «Новый фокус». Об этом «Новой» сообщил его основатель Михаил Афанасьев, советник главы республики по развитию гражданского общества и правам человека. Это подтверждается и теми кадрами, что все же удалось сделать до запрета чиновницы — сама Лицегевич съемку разрешила. Ауль объяснила запрет тем, что семья Лицегевич страдает из-за СМИ. Напомним, что именно из-за вмешательства прессы и огласки этого дела, в него вмешались федеральные власти, и стало возможным возвращение детей домой.

25 декабря спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что Совфед готовит поправки в Семейный кодекс против грубого вмешательства в семью органов опеки: «Мною даны поручения, и Комитет по конституционному законодательству уже работает над подготовкой поправок. Мы должны принять такой закон в следующем году». Матвиенко пояснила, что органы опеки не должны быть карательной инстанцией: «Они в первую очередь должны думать, как помочь семье, а не создавать семье новые проблемы. Изъятие ребенка из семьи — только в случае, если есть угроза здоровью и жизни ребенка. Только это может быть причиной изъятия ребенка, и только через суд. У нас же органы опеки, похоже, действуют по такой философии — давайте ребенка заберем, а там уж разберемся. Но для ребенка это огромная психологическая травма. Главное — сохранить семью, сохранить детей в семье», — подчеркнула Матвиенко.

Первым делом дети Любови Лицегевич отправились наряжать елку. Новый год семья встретит вместе.