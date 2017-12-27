Авиабилеты в города проведения ЧМ-2018 подорожали в несколько раз

Цены на авиабилеты в российские города, принимающие чемпионат мира по футболу 2018 года, в дни, близкие к матчам турнира, выросли в среднем на 230% по сравнению с другими днями, подсчитал РБК.

Издание изучило цены с помощью сервиса Google Flights. Оказалось, что сильнее всего цены подорожали на рейсы в Волгоград (более, чем в пять раз). Так, если летом 2017 года перелет из Москвы в Волгоград в среднем стоил 6300 рублей, то 17 июня 2018 года, в день матча Тунис — Англия, чтобы добраться из Москвы в Волгоград, и вернуться обратно, придется заплатить больше 36 тысяч рублей. Как отмечает РБК, это сравнимо с ценами на билет из Москвы в Хабаровск.

Также издание обратило внимание на цены билетов в Саранск (тоже принимает ЧМ-2018) из городов, где также будут проходить матчи турнира. Так, чтобы попасть в Сочи из столицы Мордовии и вернуться обратно с пересадкой 22–24 июня, придется заплатить больше 80 тыс. рублей (рейс S7). Такая цена сопоставима с билетами в Токио на эти же даты.

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В публикации РБК говорится, что в Федеральной антимонопольной службе уже рассматривают три жалобы на высокие цены на авиабилеты на эти даты.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге.

Соперниками сборной России по групповому раунду станут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая. Отметим, что Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.