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Запущенный с Байконура ангольский спутник перестал выходить на связь

Общество

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Первый национальный спутник связи Анголы «Angosat-1», запущенный накануне с космодрома Байконур, перестал выходить на связь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, после отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но потом телеметрическая информация от него поступать перестала. По предварительным данным, связь со спутником была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.

До этого в Роскосмосе сообщали, что ракета-носитель «Зенит-2SБ» успешно стартовала с Байконура, а разгонный блок «Фрегат» успешно вывел космический аппарат на целевую орбиту.

Геостационарный спутник связи «Angosat-1» был построен для Анголы корпорацией РКК «Энергия».

Теги:
байконур, роскосмос, спутники
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