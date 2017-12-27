Запущенный с Байконура ангольский спутник перестал выходить на связь

Первый национальный спутник связи Анголы «Angosat-1», запущенный накануне с космодрома Байконур, перестал выходить на связь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, после отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но потом телеметрическая информация от него поступать перестала. По предварительным данным, связь со спутником была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.

#Ангосат: видео пуска ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и космическим аппаратом «Ангосат» 26 декабря 2017 года в 22:00 мск. pic.twitter.com/8M8a6M0vN6 — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 27, 2017

До этого в Роскосмосе сообщали, что ракета-носитель «Зенит-2SБ» успешно стартовала с Байконура, а разгонный блок «Фрегат» успешно вывел космический аппарат на целевую орбиту.

Геостационарный спутник связи «Angosat-1» был построен для Анголы корпорацией РКК «Энергия».