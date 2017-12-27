Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах

Президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию документы для подтверждения своего выдвижения на президентских выборах в 2018 году, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, пакет документов у Путина приняли сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов во главе с членом комиссии Александром Клюкиным.

Накануне инициативная группа во время собрания в ВДНХ официально выдвинула нынешнего главу государства Владимира Путина кандидатом на президентских выборах в 2018 году.

Путин объявил о намерении выдвигаться на следующий срок во время выступления перед рабочими завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Глава государства идет на очередные выборы как самовыдвиженец.

Кандидатуру Путина ранее поддержали партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Патриоты России». Таким образом, эти партии решили не выдвигать своих кандидатов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.