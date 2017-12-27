Стороны конфликта в Донбассе доставили пленных для обмена

Украинская сторона и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик доставили пленных к линии разграничения, где сегодня должен состояться обмен.

Предполагается, что обмен пройдет по формуле «306 на 74» (украинская сторона передаст 306 человек, сепаратисты — 74).

Как сообщают источники «Новой газеты» в ДНР, три автобуса с украинцами, подготовленными к обмену, сейчас уже находятся на нейтральной полосе в районе пункта пропуска «Зайцево». Там же находятся представители ОБСЕ, омбудсмен ДНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева из Народного совета ЛНР. К обмену со стороны самопровозглашенных республик подготовлены 74 человека, в том числе со стороны ЛНР 15 гражданских и 5 пленных военнослужащих ВСУ.

С украинской стороны в организации и сопровождении обмена пленных участвует представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, а также эксперты Минской гуманитарной группы, представители СБУ и Минобороны.

В настоящий момент идет верификация лиц, подготовленных к обмену Киевом. По предварительным данным, среди них трое отказников.

Напомним, накануне Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными. Последние договоренности были достигнуты после встречи патриарха Московский и Всея Руси Кирилла с Александром Захарченко, и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

Ранее Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными между Киевом ДНР и ЛНР. Тогда Медведчук сообщил, что обмены пленными прекратились 14 месяцев назад.

После этого Путин впервые провел телефонные переговоры с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Стороны заявили, что поддерживают инициативу о масштабном обмене военнопленными.