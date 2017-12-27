Подрядчика космодрома «Восточный» арестовали за взятку

Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на два месяца руководителя фирмы, работавшей на космодроме «Восточный» (Амурская область) Варганова А.Ю, его обвиняют в получении крупной взятки, сообщается на сайте суда.

По данным близкого к следствию источника Интерфакса, речь идет о взятке в размере одного миллиона рублей.

Об аресте ходатайствовал следователь отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Амурской области. Выступая в суде, он заявил, что Варганов обвиняется в совершении преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в ноябре суд приговорил к колонии строгого режима трех инженеров по надзору за строительством космодрома «Восточный», их признали виновными в получении взяток в размере 6,5 миллионов рублей.

Напомним, строительство первого гражданского космодрома в России «Восточный» в Амурской области началось в 2011 году. Стройка сопровождалась жалобами рабочих на отсутствие зарплаты и уголовными делами в отношении субподрядчиков предприятия, которое вело стройку.

В сентябре 2015 года были арестованы субподрядчики строительства космодрома Вадим Митряков и экс-руководитель Волго-Вятской строительной компании Евгения Дегтярева и ее отец Сергей Дегтярев. А в феврале 2017 года суд приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего генерального директора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова.