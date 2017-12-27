Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко решил покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает сообщает «Р-Спорт».

По его словам, на эту должность будет назначен Алексей Сорокин.

«Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок», — заявил Мутко.

В понедельник Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Источники издания связывали добровольный уход Мутко с «давлением» со стороны Международной федерации футбола (FIFA) из-за допингового скандала в российском спорте.

Исполняющим обязанности главы РФС назначен генеральный директор организации Александр Алаев.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпиад из-за допингового скандала. Также МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Таким образом, в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут выступить только те российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга.