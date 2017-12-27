Минфин впервые раскрыл зарплаты министров

Минфин впервые раскрыл среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе зарплаты министров. Согласно опубликованным данным, самые высокие зарплаты в правительстве в 2016 году (не считая министров обороны и внутренних дел — их жалованья не раскрываются) были у министров финансово-экономического блока.

Согласно данным Минфина, самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 млн рублей в месяц. Общий доход министра в 2016 году, по данным антикоррупционной декларации, составил 95 миллионов рублей.

Средняя зарплата министра экономического развития в 2016 году (до середины ноября 2016 года эту должность занимал Алексей Улюкаев, который позднее был осужден по делу о взятке, затем этот пост занял Максим Орешкин) составила 1,27 млн рублей в месяц. А министр энергетики Александр Новак в 2016 году в среднем получал зарплату в размере 1,16 млн рублей.

Немногим меньше миллиона рублей в месяц в прошлом году получали глава МЧС Владимир Пучков (954 тысяч рублей) и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (921 тысяч рублей).

В открытых данных Минфина отсутствует информация о зарплатах в Минобороны и министерстве внутренних дел, а также в Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Службе внешней разведки России (СВР). Также нет информации о зарплате президента России.

Ранее в апреле чиновники администрации президента и правительства России опубликовали декларации с данными о доходах. Согласно этим данным самым богатым членом кабмина оказался министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, в 2016 году он заработал 582 миллиона рублей.