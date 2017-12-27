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Навальный анонсировал митинг в поддержку забастовки выборов

Политика

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Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал всероссийскую забастовку избирателей против выборов президента 18 марта 2018 года, акция намечена на 28 января, сообщил политик в своем блоге.

Оппозиционер отметил, что его сторонники уже сейчас подадут предварительные заявки на проведение шествий и митингов 28 января, чтобы региональные власти не запланировали на эту дату проведение других мероприятий.

В своем блоге Навальный указал более 80 городов, где планируется провести акцию. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Самара.

Политик призвал бойкотировать президентские выборы после того, как Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом в президенты.

Теги:
за честные выборы, акции протеста, навальный
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