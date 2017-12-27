Устроивший стрельбу директор фабрики «Меньшевик» скрылся от полиции

Открывший стрельбу директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов скрылся от полиции. Для его поиска объявлен план «Сирена», передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Столичным полицейским розданы фотографии подозреваемого и ориентировка: 49-летний мужчина одет в светлый костюм и черную куртку, может использовать автомобиль Audi А6 темного цвета, госномер С 425 КС 777.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова, стрелок бросил карабин и скрылся безоружным.

Полиция три часа искала Аверьянова на территории фабрики (ее площадь составляет около 15 тыс. квадратных метров), но не обнаружила его. В полиции предположили, что Аверьянов скрылся еще до того, как вокруг фабрики выставили оцепление.

В 12:48 по мск РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Москве сообщило, что полиция вошла в здание фабрики и начала операцию. Одновременно Интерфсакс со ссылкой на источник передал, что из захваченной фабрики спасли двух человек.

Утром 27 декабря на фабрику «Меньшевик» явились судебные приставы с исполнительным листом о взыскании более 3 млн рублей. Приехавший на предприятие директор фабрики Илья Аверьянов, увидев их, взял свой карабин «Сайга» и открыл стрельбу. В результате погиб 31-летний сотрудник ЧОП Алексей Костиков, который пытался остановить стрелка.

Причиной своей поступка Аверьянов назвал рейдерский захват здания. Фабрику, по его словам, отобрали «по поддельным документам». Из картотеки Арбитражного суда Москвы следует, что на 18 января 2018 года назначено судебное заседание по иску о банкротстве фабрики «Меньшевик». Заявление о признании должника банкротом подал Раджабов Шамсутдин Тажидинович. За последние два года ООО КФ «Меньшевик» неоднократно судилось с Даниловским отделом службы судебных приставов по Москве.