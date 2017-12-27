В Facebook объяснили причину блокировки аккаунта Кадырова

В администрации соцсети Facebook заявили, что аккаунт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за того, что США внесли его в санкционный список, сообщает РИА Новости.

«Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорится в распространенном сообщении руководства соцсети.

23 декабря аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступными. Роскомнадзор потребовал соцсети разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни.

Сам Кадыров обвинил в блокировке аккаунтов США. По его словам, его аккаунт имел официальный статус, и социальная сеть обязана была обеспечить безопасность от взломов. Глава Чечни также заявил, что в республике тестируют новую социальную сеть Mylistory, которая начнет работать с начала 2018 года. По словам Кадырова, она ни в чем «не уступает заморским».

Напомним, что 20 декабря в Минфине США объявили о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского», указав, что он причастен к «внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека».