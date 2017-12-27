Перепутали космодромы: Рогозин объяснил неудачный запуск ракеты с Восточного

Ракета «Союз-2.1б», при запуске которой с космодрома Восточный были потеряны 19 спутников, была «настроена на Байконур», заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире канала «Россия-24».

«Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что выводы комиссии по аварии будут носить «жесткий и объективный характер».

Вице-премьер добавил, что в руководстве госкорпорацией «Роскосмос» есть системные ошибки, отметив, что надеется что госкорпорация учтет их «будет догонять по уровню ответственности и комплексного подхода остальные отрасли, которые с ним тесно связаны».

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный в Амурской области запустили вторую в его истории ракету. Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М». Но во время планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.

В Роскосмосе заявляли, что фрагменты ракеты-носителя могут находиться в северной части Атлантического океана.