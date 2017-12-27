Историка Юрия Дмитриева отпустят из-под стражи 28 января

Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста Юрию Дмитриеву с 28 января 2018 года на три месяца. В этот день Юрий Дмитриев будет отпущен под подписку о невыезде. Такое решение судья Марина Носова приняла на заседании 27 декабря.

Также судья удовлетворила ходатайство прокуратуры о направлении снимков обнаженной приемной дочери Дмитриева на третью экспертизу, а самого Дмитриева — на стационарное психиатрическое обследование. Об этом ранее просила прокурор: она предположила, что у Дмитриева есть отклонения сексуального характера.

При этом местом для прохождения обследования было выбрано предложенное защитой экспертное учреждение — институт им. Сербского в Москве.

Дмитриева отпустят из-под ареста в день его рождения, 28 января ему исполнится 62 года.

Ранее повторная экспертиза не нашла порнографии в снимках из дела Дмитриева. Эксперты установили, что историк фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь без одежды, чтобы контролировать ее физическое развитие.

Напомним, Дмитриева задержали в его квартире в середине декабря 2016 года. Его обвинили в использовании несовершеннолетней для изготовления порнографии. Сам Дмитриев (а также его защита и эксперты, выступавшие в суде) утверждает, что таким образом в течение нескольких лет вел «дневник здоровья» болезненного ребенка для органов опеки. Дмитриеву инкриминируют только 9 из полутора сотен таких фотографий.