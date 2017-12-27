В Донбассе состоялся обмен пленными между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Киевом

На линии разграничения в районе Горловки в Донецкой области произошел обмен пленными между украинской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса, передает «Громадское».

Обмен проводился возле контрольно-пропускного пункта «Майорск» по формуле «306 на 74»: украинская сторона должна была передать 306 человек, сепаратисты — 74.

При этом из 306 человек, которые должны были прибыть с украинской стороны, не явились 43. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что они уже отбыли наказание и освобождены из-под стражи, потому не приехали на обмен.

Также есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказались возвращаться в ДНР и ЛНР. Их около 10-15 человек. Лутковская отметила, что каждого из них спрашивали в присутствии представителей Красного Креста о том, хотят ли они возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле «всех на всех» — один из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений, однако этот обмен стал первым за последние 14 месяцев.

В середине ноября представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР.

После этого Путин впервые провел телефонные переговоры с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Те поддержали инициативу обмена. Стороны договорились освободить пленных до новогодних и рождественских праздников.