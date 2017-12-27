СМИ: владелец РБК купил «Деловой Петербург»

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин, получивший в сентябре контрольный пакет акций в холдинге РБК, купил издание «Деловой Петербург», сообщает The Bell в Telegram-канале.

Читайте также Собственники слова. О прежнем РБК с его расследованиями определенно можно забыть

Сам Березкин подтвердил изданию факт сделки. При этом он отказался раскрыть сумму сделки, назвав соотношение «цена-качество» разумным.

«Мы рады, что ДП купила группа ЕСН, а не кто-нибудь другой, потому что ЕСН грамотно управляет активами», — сказал The Bell главный редактор ДП Максим Васюков.

По словам источников издания в руководстве ДП, Березкин купил все 100% газеты — 80% у российской инвестиционной компании «Fort Group», 20% — у шведского медиахолдинга Bonnier.

О том, что Березкин заинтересовался покупкой «Делового Петербурга» СМИ писали в ноябре. Собеседники The Bell тогда заявили, что продажа ДП Березкину для акционеров издания — «хоть какая-то гарантия защиты» от миллиардера Евгения Пригожина (предположительный спонсор «фабрики троллей», а также воевавшей в Сирии ЧВК Вагнера. Сам он это отрицает).

Ранее «Новая газета» узнала о планах Пригожина по покупке двух петербургских СМИ — «Фонтанки» и «Делового Петербурга».