Рогозин рассказал еще об одном эксперименте с собаками

Одна из подопытных собак Фонда перспективных исследований выжила при испытании с погружением на глубину более километра на жидкостном дыхании, рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«Одна наша псина выдержала глубину 1004 метра. Дышала, вернулась, жива, здорова. Бегает наш этот испытатель», — уточнил Рогозин (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, «у ученых, работающих в ФПИ, отношение к этим собакам глубоко уважительное. Это, по сути дела, сотрудники наши».

Рогозин добавил, что хотя обществу тяжело воспринимать такие испытания, нужно иметь в виду, какое количество жизней могут спасти подобные исследования. По его словам, такие опыты могут быть полезны для подводников, «младенцев, которые недоношены и должны быть возвращены в среду подобную той, которая находится в чреве матери», а также для людей, «которые получили тяжелейшие ожоги».

«Если мы сможем спасти десятки, а может и сотни тысяч человеческих жизней, то все эти опыты оправданы», — заключил вице-премьер, отметив, что будет настаивать на продолжении подобных опытов.

Исследования в области жидкостного дыхания начались с мышей, крыс и хомячков. На собаках опыты начали ставить только после того, как ученые добились абсолютной выживаемости других подопытных животных, рассказал чиновник. Он отметил, что такие исследования проводились еще в советское время, однако тогда они не давали стабильной статистики по выживанию животных и в 1991 года они были прерваны. Вопрос о необходимости таких исследований снова встал после трагедии с подлодкой «Курск».