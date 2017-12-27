Новая газета

В магазине Санкт-Петербурга произошел взрыв

Общество

Анастасия Тороп корреспондент

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В Следственном комитете России сообщили, что не квалифицируют взрыв в супермаркете как теракт. По факту происшествия завели дело о покушении на убийство

В камере хранения магазина «Перекресток», который находится на площади Калинина в Санкт-Петербурге, произошел взрыв. Троих пострадавших забрала скорая помощь. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей X5 Retail Group, которым принадлежит магазин.

Как рассказала «Новой» очевидец событий, взрыв произошел около 19:00 по местному времени. 

«Сразу погас свет, началось задымление, посыпались осколки от бутылок», – сказала она. 

По данным издания, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно.

Как пишет издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадали по меньшей мере 10 человек, они доставлены в больницу. 

РИА Новости пишут, что четыре человека обратились за медицинской помощью после хлопка в магазине. 


Как сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области, эвакуация здания произведена, возгорания нет.

«Фонтанка» уточняет, что взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Разрушений конструкций дома нет.

На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

Теги:
Санкт-Петербург, взрыв
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