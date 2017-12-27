СК расследует взрыв в Петербурге как «покушение на убийство»

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту взрыва в супермаркете. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По факту взрыва неустановленного предмета главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило дело по ст. 30 и ст. 105 ч. 2 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — сказали в главке.

СК сообщает о четырех пострадавших.

По данным источника агенства, мощность взрыв составила 200 граммов тротила.

«По предварительной информации, мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что взрыв прогремел около 19:00 по местному времени. По разным данным, пострадали от трех до десяти человек.