Суд арестовал перешедшего в «Роснефть» бывшего сотрудника СК по обвинению в получении взятки

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника Следственного комитета России Алексея Крамаренко, который последние полгода работал в службе безопасности «Роснефти», по обвинению в получении взятки от «вора в законе» Шакро Молодого. Об этом сообщает «Дождь».

«Избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля 2018 года»,- огласила решение судья Елена Галиханова.

По версии обвинения, за взятку в 2016 году Крамаренко обещал освободить приближенных Шакро Молодого — Андрея Кочуйкова (Итальянца) и Эдуарда Романова.

О задержании Крамаренко стало известно 27 декабря. Перед задержанием в его доме и на даче провели обыски.