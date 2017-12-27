СК: в супермаркете Петербурга взорвалась самодельная бомба с поражающими элементами

В супермаркете в Петербурге взорвалось самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, которое было начинено поражающими элементами, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Квалификация происшествия (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом) не меняется, отметили в ведомстве. Кто, по версии следствия, мог быть целью покушения, не уточняется.

Сообщается о десяти пострадавших, один из них отказался от госпитализации, передает Интерфакс.

«Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы», — сообщили в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной.

При этом, по данным СК, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что взрыв произошел в районе камер хранения в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге около семи вечера 27 декабря.