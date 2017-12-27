СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам компании «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам компании «ВИМ-Авиа», сообщает пресс-служба ведомста.

Как уточняется в сообщении, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Следствие установило, что руководство «ВИМ-Авиа» «умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более 2 месяцев»

Задолженность авиакомпании по зарплате на 19 декабря 2017 года превысила 490 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что восемь сотрудников «ВИМ-Авиа» в «Домодедово» объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплатам.

Они пошли на акцию протеста после того, как ситуацию с зарплатами в компании обсудили в Росавиации и Министерстве труда.

Как рассказал участник голодовки Дмитрий Беспалов, полицейские потребовали, чтобы бортпроводники прекратили акцию, пригрозив им задержаниями. Он уточнил, что акция была спонтанной и сотрудники «ВИМ-Авиа» ни с кем ее не согласовали.

Напомним, что о проблемах компании стало известно в конце сентября. У компании закончились средства для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки.

Росавиация ввела в компании внешнее управление. С 16 октября компания полностью прекратила перевозку пассажиров регулярных рейсов.

После начала задержек рейсов СК возбудил против руководства «ВИМ-Авиа» уголовные дела о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. По делу о мошенничестве были арестованы генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Собственники «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию и были объявлены в международный розыск.