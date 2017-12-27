Никите Белых вызвали скорую помощь во время суда

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых вызвали наряд скорой помощи во время заседания в Пресненском районном суде. Вызвать врачей потребовал адвокат Белых Андрей Грохотов.

Ранее в течение заседания Белых неоднократно требовал прервать заседание суда. Допрос свидетелей длился 9 часов, был лишь один перерыв на 15 минут. Все время допроса Белых провел на ногах.

Защита Белых не раз указывала на ухудшение состояния здоровья подсудимого в связи с тяжелой формой диабета и гипертонии и требовала применить в отношении Белых более мягкую меру пресечения.

13 октября Белых был госпитализирован в больнице при СИЗО «Матросская тишина». 31 октября его перевели из больницы в СИЗО «Лефортово».

«Жалобы на здоровье у него есть. Белых, конечно, уставший. Проблемы, которые у него есть, всегда после поездок обостряются. Он об этом говорил в суде», — сказал адвокат.

Напомним, губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

После ареста Белых был уволен с поста губернатора. Сам он отрицает свою вину.