Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

Верховный суд зарегистрировал иск мессенджера Telegram к ФСБ о признании недействующим приказа о порядке предоставления спецслужбе данных для расшифровки сообщений пользователей.

Согласно карточке на сайте суда, иск поступил в судебную коллегию по административным делам 26 декабря.

Ранее юристы «Роскомсвободы» объявили о начале кампании по сбору подписей, чтобы подать коллективный иск к ФСБ (в том числе в Конституционном, Верховном суде РФ и ЕСПЧ) из-за требования к Telegram предоставить ключи шифрования.

«Давление на власти методом “коллективной судебной тяжбы” покажет, что в независимом и свободном мессенджере заинтересованы многие россияне, и они готовы отстаивать свои конституционные права в суде», — пояснили в «Роскомсвбободе».

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Напомним, в октябре суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ от передачи спецслужбам данных, необходимых для декодирования переписки пользователей (часть 2 статьи 13.31 КоАП). Основатель мессенджера Павел Дуров обвинил ФСБ в нарушении Конституции.

12 декабря Мещанский суд Москвы отказался отменять штраф, наложенный на мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.