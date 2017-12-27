Росгвардия решила закупить для бойцов персональные видеорегистраторы с датчиками нападения

Росгвардия проводит тендер на поставку персональных систем «видеоконтроля обстановки», оснащенных датчиками нападения, при срабатывании которых запись будет вестись автоматически. Соответсвующий заказ размещен на сайте госзакупок.

Согласно заявке, нужно поставить пять комплектов персональных регистраторов, которые можно крепить на различные типы формы и обмундирования Росгвардии. Эти устройства должны обеспечивать «непрерывную синхронную аудио- и видеозапись окружающей обстановки в зоне несения службы военнослужащим (сотрудником)», в том числе и в темное время суток.

Общая цена контракта составляет 1,825 миллиона рублей. Исходя из этого, стоимость одного устройства составляет 365 тысяч рублей. Регистраторы необходимо поставить к июлю 2018 года в войсковую часть 6686 в Московской области.