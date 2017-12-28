Полиция задержала устроившего стрельбу директора фабрики «Меньшевик»

В Москве полиция задержала бывшего владельца (сейчас он является гендиректором предприятия) кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который накануне открыл стрельбу на территории предприятия, сообщается на сайте столичного главка полиции.

Как отмечается в сообщении МВД, Аверьянова задержали на территории организации, расположенной на улице Правды, его доставляют в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что Аверьянов скрылся от полиции. Для его поиска был объявлен план «Сирена» и план «Перехват».

До этого полиция три часа искала стрелка на территории фабрики (ее площадь составляет около 15 тысяч квадратных метров), но не обнаружила его. В полиции предположили, что Аверьянов скрылся еще до того, как вокруг фабрики выставили оцепление.

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Напомним, инцидент на фабрике «Меньшевик» произошел утром 27 декабря, гендиректор предприятия открыл стрельбу из своего карабина «Сайга», увидев на фабрике судебных приставов, которые пришли с исполнительным листом о взыскании более 3 млн рублей. В результате погиб 31-летний сотрудник ЧОП Алексей Костиков, который пытался остановить стрелка.

Причиной стрельбы Аверьянов назвал рейдерский захват здания. Фабрику, по его словам, отобрали «по поддельным документам». Из картотеки Арбитражного суда Москвы следует, что на 18 января 2018 года назначено судебное заседание по иску о банкротстве фабрики «Меньшевик». Заявление о признании должника банкротом подал Раджабов Шамсутдин Тажидинович. За последние два года ООО КФ «Меньшевик» неоднократно судилось с Даниловским отделом службы судебных приставов по Москве.