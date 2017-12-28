Порошенко назвал условие обмена арестованных на Украине россиян

Киев специально не выдал арестованных на Украине россиян при обмене пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Их освободят только в обмен на осужденных в России украинцев, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Страна.UA».

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина», — сказал Порошенко, указав фамилии арестованных в России украинцев: журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова, Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Накануне между украинской стороной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками произошел крупнейший обмен пленными за всю историю войны на Донбассе.

Обмен проводился возле контрольно-пропускного пункта «Майорск». Украинская сторона должна была передать 306 человек, сепаратисты — 74.

При этом из 306 человек, которые должны были прибыть с украинской стороны, не явились 43. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что они не приехали на обмен, поскольку уже отбыли наказание и освобождены из-под стражи. Также есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказались возвращаться в ДНР и ЛНР. Их около 10-15 человек.

Напомним, что обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле «всех на всех» — один из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений, однако этот обмен стал первым за последние 14 месяцев.

В середине ноября представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР.

После этого Путин впервые провел телефонные переговоры с главой ДНР Александром Захарченко и бывшим руководителем ЛНР Игорем Плотницким.