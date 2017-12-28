Число пострадавших при взрыве в петербургском супермаркете увеличилось до 13 человек

Количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге увеличилось до 13 человек, сообщила в твиттере вице-губернатор города Анна Митянина.

Согласно данным вице-губернатора, в больницах остаются восемь человек, из них трое находятся в удовлетворительном состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести.

Напомним, накануне в супермаркете в Петербурге, в районе камер хранения произошел взрыв. По данным Следственного комитета, взорвалось самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

Как отмечает петербургское издание «Фонтанка», похожая по мощности бомба сдетонировала в вагоне петербургского метро 3 апреля, тогда в результате взрыва погибли шестнадцать человек и более сотни получили ранения.

Руководитель ГСУ СК Петербурга Александр Клаус заявил прессе о возбуждении уголовного дела по статье покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), таким образом не признавая случившееся терактом.

В свою очередь, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что взяли под контроль деятельность экстренных служб и органов безопасности.

Напомним, 17 декабря ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Санкт-Петербурге. Основной целью террористов, по данным силовиков, был расположенный в центре города Казанский кафедральный собор.