СМИ узнали об угрозе срыва полетов по договору об открытом небе

Наблюдательные полеты по договору об открытом небе в 2018 году могут сорваться из-за того, что Грузия отказывается открыть свое воздушное пространство для российских наблюдательных самолетов, рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник.

«Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси», – подчеркнул собеседник агентства, отметив, что следующее заседание консультативной комиссии по открытому небу пройдет в Вене в январе.

Накануне СМИ сообщили, что Россия с 1 января 2018 года сократит число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать по договору об открытом небе.

В министерстве иностранных дел России эти меры назвали «ответным шагом на аналогичные действия США».