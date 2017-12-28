Путин назвал терактом взрыв в магазине в Петербурге

Президент Владимир Путин объявил, что взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток», произошедший накануне, был терактом. Об этом он рассказал на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии, трансляцию вел телеканал RT.

Глава государства добавил, что поручил ФСБ задержать террористов, действуя при этом «строго в рамках закона». Но он заметил, что при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов боевиков нужно «ликвидировать».

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов заявил, что пострадавшие получат выплаты в размере 300 тыс. рублей каждому из резервного фонда губернатора, передает РИА Новости.

Накануне в супермаркете в Петербурге, в районе камер хранения произошел взрыв. По данным Следственного комитета, взорвалось самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва, по последним данным, пострадали 13 человек.

При этом в Следственном комитете сообщили о возбуждении после взрыва уголовного дела по статье покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, 17 декабря в ФСБ отчитались о предотвращении серии терактов в Петербурге. Основной целью террористов, по данным силовиков, был расположенный в центре города Казанский кафедральный собор.

Напомним, ранее в апреле теракт произошел в петербургском метро. Бомба взорвалась в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате пострадали около 102 человека, погибли 15 пассажиров метро и исполнитель теракта.