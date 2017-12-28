СМИ узнали о возможных новых задержаниях в руководстве СК по делу Шакро Молодого

Несколько руководящих сотрудников Следственного комитета России могут быть задержаны по подозрению в коррупционных связях с «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро Молодой), сообщает газета «Коммерсант», не называя имена возможных фигурантов новых дел.

По данным издания, «кадровая зачистка ведомства» может продлиться до весны, также источники газеты не исключают возможности масштабной реформы СК.

Как утверждают собеседники газеты, в высших эшелонах власти рассматривают две концепции, согласно которым комитет либо вернется под полный контроль прокуратуры, либо будет расформирован. В таком случае, следствие СК распределится между МВД и прокуратурой, считают источники.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко, комментируя публикации СМИ о возможной крупной реформе ведомства, назвала эти сообщения «вбросами».

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника Следственного комитета России Алексея Крамаренко, который последние полгода работал в службе безопасности нефтяной компании «Роснефти», его подозревают в получении взятки от «вора в законе» Шакро Молодого.