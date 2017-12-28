Путин наградил отличившихся участников операции в Сирии

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся во время военной операции в Сирии. Церемония награждения состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Звание Героя России получили шесть человек. Это главком ВКС, бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, контрадмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов и ефрейтор Денис Портнягин.

Кавалерами ордена Святого Георгия IV степени удостоины подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин, а орденом Мужества — полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин. Медалью «За отвагу» награжден капитан Александр Захаров, медалью Жукова — сержант Антон Кирюшин, медалью Суворова — таршему сержант Татьяна Ковалева.

Вручая награды, Путин заявил, что «Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации».

Напомним, 11 декабря глава государства посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и там же отдал приказ о выводе основной части российского воинского контингента. В Сирии продолжат действовать два российских военных объекта — Хмеймим и Тартус. Россия участвует в военных ействиях в Сирии с 2015 года.