Кремль: взрыв в Петербурге не является недоработкой спецслужб

В Кремле не считают недоработкой спецслужб прогемевший в магазине Санкт-Петербурга взрыв, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле просчетом спецслужб произошедшее в Петербурге, учитывая, что изначально версия теракта отрицалась.

«Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение», — цитирует РИА Новости Пескова.

Утром 28 декабря президент Владимир Путин назвал «терактом» взрыв бомбы в супермаркете Санкт-Петербурга. Чуть позже в Следственном комитете заявили, что отрабатываются все версии произошедшего, в том числе версия теракта. Об этом сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает Интерфакс. Она добавила, что по-прежнему расследуется ранее возбужденное уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом.

Вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По предварительным данным следствия, причиной взрыва стало самодельное устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 13 человек. Сейчас в больницах остаются шесть человек.