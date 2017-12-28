В Казахстане приняли закон, запрещающий анонимные комментарии в интернете

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал комплекс поправок в законодательство страны, касающийся работы СМИ в республике.

В новой редакции закона «Об информатизации» была утверждена норма, по которой читатель электронного СМИ должен заключить с сайтом письменный договор, чтобы оставить комментарий к какой-либо новости. Договор может быть заключен посредством мобильного устройства, однако само СМИ обязано будет хранить личные данные комментатора на весь период действия соглашения и еще три месяца после его расторжения. Допускается комментирование под псевдонимом, однако при заключении договора абонент обязан давать свои настоящие данные.

Комплекс поправок в законы, регулирующие работу в СМИ в Казахстане, стал одним из самых резонансных законопроектов последнего времени в республике. Помимо деанонимизации комментариев новый закон предполагает обязанность журналиста брать согласие на публикацию личной, семейной, банковской и врачебной тайны у героя материала (при этом, что такое личная или семейная тайна — не поясняется ни в одном другом законе страны). Общественники и журналисты полагают, что это уничтожит жанр журналистского расследования в Казахстане.

Кроме того, срок подготовки ответа на официальный запрос от журналиста для госорганов составит семь, а не три дня, а в законодательство вводится термин «пропаганда»: под ней понимается «распространение в средствах массовой информации взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том числе намеренно искаженной, для формирования положительного общественного мнения о запрещенной настоящим Законом информации и (или) побуждения к совершению противоправного действия и (или) бездействия неограниченного круга лиц».

Фонд защиты свободы слова «Адил Соз» просил Нурсултана Назарбаева наложить вето на «закон коррупционеров», как он был назван в СМИ.

Министр информации и коммуникации Даурен Абаев сказал, что «все журналисты поддержали поправки», однако затем представители министерства, что СМИ использовали некорректный перевод слов министра с казахского языка.

В следующем году официальная Астана обещает инициировать принятие нового закона «О СМИ». Кроме того, в парламенте страны рассматривается закон о защите детей от вредной информации. 27 декабря депутаты предложили «обязать» казахстанских журналистов выполнять этические нормы, а также запретить показывать кадры с места аварий и мест преступлений до 22:00.