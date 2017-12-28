YouTube объяснил блокировку видео Навального «неправомерными хэштегами»

Продолжение Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией, которая занимается публикацией ролика, рассказала в твиттере, что убрала из описания видео имена Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой. После этого YouTube разблокировал ролик.

Блокировку ролика Алексея Навального об акции протеста 28 января 2018 года на YouTube объяснили «неправомерными хэштегами». Ролик был заблокирован 28 декабря и восстановлен через несколько часов. Об этом политик написал на своем сайте.

«Хэштеги были #забастовка #Навальный2018 #28января и такое прочее. Как их можно объявить „неправомерными“? Письма написали, ждём ответов», — уточнил политик.

По его мнению, есть два возможных объяснения блокировки видео: либо «фабрика-троллей» нашла «уязвимый к манипуляциям алгоритм» YouTube и «научилась включать автоматическую блокировку через массовые жалобы своих ботов», либо у властей России есть «свои люди в российском и/или международном YouTube, помогающие манипулировать системой и объясняющие, как это делать», считает Навальный.

«В каком-то смысле план Кремля удался — видео на несколько часов пропало, вылетело из трендов. Мы не досчитаемся миллиона просмотров, а это миллион проинформированных людей», — уверен политик.

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Напомним, что забастовку избирателей Навальный объявил 25 декабря после того, как Центральная избирательная комиссия России отказала ему в регистрации кандидатом в президенты из-за наличия у него непогашенной судимости.