После взрыва во всех петербургских магазинах «Перекресток» демонтировали камеры хранения

Камеры хранения вещей демонтировали во всех магазинах «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщает Интерфакс.

«Ночью демонтировали все камеры хранения во всех „Перекрестках“. Это распоряжение нашей компании» — сказал администратор магазина на Сенной площади.

Как сообщает издание «Новгород.ру», в новгородских гипермаркетах «Лента» камеры хранения заклеили скотчем.

Ранее стало известно, что власти Петербурга в проведут встречу с представителями службы безопасности X5 Retail Group, куда входит сеть «Перекресток», и правоохранительными органами, чтобы обсудить меры в торговых объектах Петербурга.

Кроме того, предложения по мерам усиления безопасности планируется направить и другим ритейлерам.

Напомним, что 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв в районе камер хранения. При взрыве пострадали 13 человек, восемь из них лежат в больницах, двоих уже выписали.

Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. Директору ФСБ Александру Бортникову он поручил при задержании подозреваемых террористов действовать по закону.

При этом Следственный комитет завел уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 ст. 30, часть 2 ст. 105 УК).