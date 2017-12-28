Чиновник Крыма требует взыскать 1 млн рублей за репост в Telegram. Это может стать прецедентом

Министр информации и внутренней политики республики Крым Дмитрий Полонский потребовал взыскать 1 млн рублей с местного общественника Александра Талипова за репост сообщения в Telegram-канале, где Полонского назвали осведомителем СБУ. Чиновник посчитал эти сведения порочащими его честь и достоинство и подал иск.

Это первый в России иск за репост в Telegram, а разбирательство может стать прецедентом в российской судебной практике.

Полонский просит, чтобы суд обязал Талипова удалить эту информацию, опубликовать опровержение и взыскать в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей.

Одновременно с этим еще два иска к Талипову (но по другому поводу) подали заместитель Полонского Максим Балацкий и экс-замначальника управления этого же министерства Эрвин Мусаев.

По словам Талипова, именно от Балицкого поступил первый иск — еще 20 ноября.

«По стилю всех исков видно, что их набирал один человек», — говорит Талипов. Общественник подчеркнул, что он ни по одному иску не получил уведомление суда о том, что они рассматриваются. «Я узнал о них случайным образом: об одном мне сообщил издательский дом „Аргументы недели“, о другом я узнал в суде, и еще об одном — уже от журналистов», — сообщил Талипов.

«Я считаю, что эти иски — политическое давление с целью заткнуть мне рот. Я являюсь одним из критиков нынешней власти», — отметил общественник.

Балацкий подал иск к издательскому дому «Аргументы и факты», Талипов выступает соответчиком. Причиной обращения в суд стала публикация в фейсбуке общественника, в которой говорится о наличии у чиновника офшорной компании на Кипре. В возражении на исковое заявление Талипов отмечает, что его пост лишь констатировал факты, которые ранее были опубликованы в СМИ.

В возражении на иск Талипов сообщает, что Балацкий был учредителем офшорной компании на Кипре, которая участвовала во множестве скандалов на Украине, связанных со спорами на недвижимость. «Уже сейчас в российском Крыму прошли различные суды, в которых фигурирует Балицкий», — пишет в документе общественник.

СБУ попросила «Новую газету» письменно обратиться к ней с запросом по поводу сотрудничества с Полонским, отказавшись оперативно комментировать ситуацию.

Впервые информация о сотрудничестве вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского с украинскими спецслужбами была опубликована в сентябре 2014 года в СМИ, освещающих боевые действия на востоке Украины. Издание voenkor.info сообщало, что в ходе боев под Иловайском разведка самопровозглашенной народной республики (ДНР) обнаружила «агентурные данные» СБУ. В числе прочих в списках значился некто Полонский Дмитрий Анатольевич, 02.08.1981 г.р. Данные полностью совпадали с данными крымского чиновника.

Сам Полонский неоднократно заявлял, что в СБУ не служил и осведомителем украинских спецслужб не был. По словам чиновника, перед назначением на должность вице-премьера Крыма его проверяли спецслужбы России, которые не дали бы ему занять пост, если бы в его биографии значилось сотрудничество с СБУ. Полонский также отмечал, что относится к таким обвинениям «со смехом».