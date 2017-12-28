Полиция задержала Илью Яшина

Полиция задержали председателя совета депутатов Красносельского округа Москвы Илью Яшина около дома. Об этом политик сообщил в твиттере.

«Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников», – написал он.

Позже заместитель депутата Дмитрий Таралов сообщил в твиттере, что полиция забрала у Яшина телефон и удостоверение. Его оставляют в отделе полиции до суда.

Ранее сообщалось, что в отношении организаторов мероприятия в Лермонтовском сквере в Москве, которое прошло 24 декабря, полиция собрала «материал об административном правонарушении».

Напомним, что мероприятие состоялось в формате встречи депутата с гражданами, хотя планировалось как праздник «День свободных выборов». Полиция не позволила организаторам установить сцену.

Незадолго до ее начала полиция пришла домой к Яшину, а затем остановила его на улице и еще раз предостерегла от участия в несогласованном мероприятии.

О празднике Яшин объявил в середине декабря, однако столичные власти назвали мероприятие провокацией, а позже Мосгорсуд запретил акцию. Яшин неоднократно заявлял, что запрет неправомочен и мероприятие состоится.