В Химках мужчина открыл стрельбу по рабочим

Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-службе регионального главка полиции, передает Интерфакс.

«По факту сообщений о стрельбе во 2-м Чапаевском переулке в Химках проводится проверка», — сказал сотрудник пресс-службы.

Информированный источник агенства уточнил, что пострадавших нет.

«Стрелявший задержан и доставляется в местный отдел внутренних дел», – сказал он.

Собеседник агенства отметил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина в Химках открыл стрельбу по спиливающим деревья рабочим.

Телеграм-канал Mash писал, что мужчина начал стрелять после того, как один из спиленных стволов упал на крышу его дома.