Собчак высказалась в защиту федерализма и татарского языка

Телеведущая Ксения Собчак открыла в центре Казани свой предвыборный штаб.

На встречу с Собчак пришло около 90 человек. В коротком общении со своими сторонниками и прессой Собчак сказала, что одним из приоритетных пунктов ее программы является федерализм (меньше денег – в центр, больше оставлять регионам), и решительно выступила за беспрепятственное изучение в республике татарского языка.

«Федеральный центр не имеет права диктовать: изучать татарский язык или нет», – заявила она.

Пользуясь случаем, активисты татарских общественных организаций вручили Ксении Собчак заявление Всемирного конгресса татар «Отстоим государственный статус татарского языка». Один из них сообщил ей о массовом увольнении учителей татарского языка, а она предложила ему стать агитатором в ее предвыборной кампании, поскольку взгляды на данную проблему у них совпадают.

Ранее на этой неделе Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом в президенты. Теперь она может начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Телеведущаяидет на выборы от партии «Гражданская инициатива».

Напомним, в конце ноября депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за проект постановления, предусматривающий добровольное изучение в школах государственного татарского языка. Летом стало известно, что администрация президента России не планирует продлевать действие договора о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана. После этого Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) обратился к депутатам Госсовета Татарстана с письмом, в котором предложил им принять решение о самороспуске и назначении внеочередных выборов в республиканский парламент.