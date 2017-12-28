Студент из штаба поддержки Путина пообещал отозвать жалобу на общество помощи больных диабетом

Студент саратовского медуниверситета Никита Смирнов сообщил в соцсети, что отзывает заявление в прокуратуру, в котором просил провести проверку организации инвалидов, больных сахарным диабетом.

«Несмотря на все заявления и действия, которые могла совершать данная организация, первично то, что она помогает людям и занимается гуманитарной миссией, поэтому я отзываю своё заявление», — сказано на странице молодого человека «ВКонтакте». Как отмечает студент, он «готов этой организации всячески помогать, если будет необходимо».

Узнать, что заставило молодого человека передумать, не удалось — его телефон не отвечает.

Как объяснил «Новой» источник в правоохранительных органах, нынешнее высказывания Смирнова не повлияют на дальнейший ход дела.

«Человек обратился в прокуратуру. Прокуратура провела проверку, выявила нарушения, приняла меры реагирования — вышла в суд. Заявителю был дан ответ, надзорное производство закрыто, жалоба подшита — никто ее обратно не отдаст». В данном случае прокуратура обратилась в суд не в интересах заявителя (как бывает, например, при рассмотрении дел о невыплате зарплаты), а в интересах государства, и отказ заявителя от претензий не имеет юридического значения», — сказал он.

Напомним, Никита Смирнов, возглавляющий студенческий штаб поддержки Владимира Путина, обратился во Фрунзенскую районную прокуратуру Саратова с просьбой проверить, не подпадает ли работа местного диабетического общества под закон об иностранных агентах.

Как рассказывал «Новой» будущий медик, он «в интернете читал, что эта организация существует на финансы иностранных компаний, уже не припомню, каких» и «посчитал гражданским долгом подать сигнал». Смирнов обещал, что продолжит следить за работой общественных организаций: «Мы не прекратим это делать, я и мои коллеги. Это моя работа, и дело всех ответственных студентов».

После этого прокуратура возбудила административные дела в отношении организации и ее бывшего руководителя Екатерины Рогаткиной за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, и подала иск в суд.