В Новосибирске прокуратура разрешила студентам колледжа носить усы и бороды

Прокуратура Кировского района Новосибирска опротестовала правила внутреннего распорядка в Новосибирском промышленном колледже, которые запрещали студентам носить усы и бороды, а также делать татуировки.

Ведомство пришло к выводу, что запрет «нарушает права учащихся на самовыражение», сообщается на его сайте.

Кроме этого, прокуратура выянила, что в колледже действовало «негласное правило», согласно которому учащимся запрещено покидать здание образовательного учреждения на переменах.

Такое правило, отметили в ведомстве, нарушает Конституцию России и законодательство о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

Директору колледжа внесено представление об устранении нарушений.

По данным новосибирского портала VN.ru проверку в колледже провели по жалобе одного из родителей студента учебного заведения.

Новосибирский промышленный колледж является победителем Приоритетного Национального проекта «Образование», говорится на его сайте.