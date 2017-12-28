Глава «Аэрофлота» пообещал отвезти болельщиков на матчи сборной России за 5 рублей

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал, что стоимость билетов для российских болельщиков до городов, где в следующем году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года с участием национальной сборной, составит всего пять рублей в один конец. Расшифровка разговора опубликована на сайте Кремля.

«Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов „Аэрофлота“ в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча», — заявил Савельев.

Он уточнил, что речь идет только об играх российской сборной. Савельев попросил путина дать соответствующее распоряжение партнеру компании «Росконгрессу», «чтобы они определяли по паспорту болельщика и по билету распределение».

Всего «Аэрофлот» намерен продать 70 тысяч билетов за пять рублей. «Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел», — пояснил Савельев.

«Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятерку», — отметил глава «Аэрофлота», добавив, что «и болельщики должны получить удовлетворение».

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Ранее сообщалось, что авиабилеты в города проведения ЧМ-2018 подорожали в несколько раз. РБК посчитал, что цены в дни, близкие к матчам турнира, выросли в среднем на 230% по сравнению с другими днями.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге.

Соперниками сборной России по групповому раунду станут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.