Историка Юрия Дмитриева перевезли в Москву под конвоем

Председатель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев в сопровождении троих мужчин в гражданской одежде прилетел в Москву, передает корреспондент «Новой газеты», который возвращался в столицу этим же рейсом.

Ранее суд вынес решение о направлении Дмитриева на стационарное психиатрическое обследование в институт имени Сербского. Адвокат Виктор Ануфриев узнал о том, что Дмитриев летит в Москву, от корреспондента «Новой». По мнению адвоката, это говорит о заранее заготовленном сценарии и вызывает опасения.

«Не может быть такого, чтобы вчера было вынесено решение суда, а уже на следующий день была достигнута договоренность с институтом имени Сербского о времени проведения экспертизы и составе экспертов», — сказал он.

Накануне Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста Дмитриеву на три месяца. Таким образом, историка отпустят под подписку о невыезде 28 января.

Напомним, Дмитриева задержали в его квартире в середине декабря 2016 года. Его обвинили в использовании фотографий несовершеннолетней для изготовления порнографии. Сам Дмитриев (а также его защита и эксперты, выступавшие в суде) утверждает, что таким образом он в течение нескольких лет вел «дневник здоровья» болезненного ребенка для органов опеки. Дмитриеву инкриминируют только 9 из полутора сотен таких фотографий.