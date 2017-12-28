С ангольским спутником установили связь

Специалисты РКК «Энергия» установили связь с первым ангольским спутником Angosat-1, сообщил Интерфаксу источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, со спутника получена телеметрия.

Связь с ангольским спутником была потеряна сразу после выведения на целевую орбиту. Angosat-1 запустили с Байконура вечером 26 декабря.

Причиной инцидента предположительно стало короткое замыкание в шине, ответственной за подачу питания.

Геостационарный спутник связи Angosat-1 был построен корпорацией РКК «Энергия». Это первый спутник связи Анголы.