С ангольским спутником установили связь
Специалисты РКК «Энергия» установили связь с первым ангольским спутником Angosat-1, сообщил Интерфаксу источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, со спутника получена телеметрия.
Связь с ангольским спутником была потеряна сразу после выведения на целевую орбиту. Angosat-1 запустили с Байконура вечером 26 декабря.
Причиной инцидента предположительно стало короткое замыкание в шине, ответственной за подачу питания.
Геостационарный спутник связи Angosat-1 был построен корпорацией РКК «Энергия». Это первый спутник связи Анголы.