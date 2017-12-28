Поисковик авиабилетов занял страницу Кадырова в фейсбуке

Компания по поиску авиабилетов UAN заняла страницу заблокированного аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Facebook, оставив прежний адрес. Об этом сообщает «Медиазона».

«Действительно, нами был зарегистрирован аккаунт с адресом в facebook.com/rkadyrov95/ 24 декабря, мы узнали о блокировке аккаунта политика из СМИ, зашли по ссылке, где было указано, что страницы не существует, создали страничку с тем же именем и у нас получилось», — рассказали в UAN.

В компании отметили, что не располагают никакой конфиденциальной информацией, содержавшейся в аккаунте Кадырова, а также его подписчиками.

«В любой момент по требованию Администрации Президента Республики мы в любой момент готовы передать Аккаунт. Никакой компрометирующей и не законной информации от имени Политика не публикуем и публиковать не намерены. Мы так же выражаем готовность сделать из страницы обычную „заглушку“, почему этим не воспользовались в Администрации Президента мы информацией не располагаем» (орфография и пунктуация автора сохранены), — рассказали в компании.

23 декабря аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступными. Политик обвинил в этом США. По его словам, его аккаунт имел официальный статус, и социальная сеть обязана была обеспечить безопасность от взломов.

Роскомнадзор потребовал соцсети разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни.

20 декабря в Минфине США объявили о внесении Кадырова в санкционный «список Магнитского», указав, что глава Чечни причастен к «внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека».