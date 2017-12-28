В переходе между московским метро и МЦК открыли каток

В московском метро в переходе со станции МЦК «Площадь Гагарина» на станцию метро «Ленинский проспект» открылся каток, сообщил метрополитен в твиттере.

Покататься на катке из синтетического льда можно бесплатно. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 10 января. 31 декабря каток закроется в 21:00, а 1 января откроется в 11:00.

С сегодняшнего дня и до 10 января ледовая площадка открыта в переходе со станции МЦК Площадь Гагарина на станцию #мосметро «Ленинский проспект». pic.twitter.com/3zDflc3G3v — Мосметро (@MoscowMetro) December 28, 2017

Как рассказали Интерфаксу в пресс-службе метрополитена, в случае большого количества желающих покататься будут вводиться временные ограничения на сеансы.

Рядом с катком установили шкафчики для хранения вещей и разместили пункт проката коньков (нужно будет предъявить паспорт). В пресс-службе сообщили, что в программе работы катка запланированы показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами.

«Мы решили сделать для наших пассажиров целую серию необычных подарков», — отметили в пресс-службе метрополитена.

Помимо катка, в метро на станции «Воробьевы горы» открылась выставка новогодних елок. Кроме этого, на всех 18 стойках «Живое общение»(13 из которых размещены на станциях метро, и 5 — на станциях МЦК) установили по два почтовых ящика. В них пассажиры могут оставить письма для Деда Мороза и своих близких, живущих в России.